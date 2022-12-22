Наценка на отпуск: Почему с 1 января отели в Турции обойдутся дороже Какой налог с 1 января 2023 года придётся платить в турецкую казну за пребывание на отдыхе в этой стране? 21 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Правительство Турецкой Республики решило , что с 1 января 2023 года проживание в гостиницах, мотелях, пансионатах, гостевых домах, кемпингах, на базах отдыха и так далее должно облагаться налогом в 2% от стоимости услуг. При этом налог начислят не только на стоимость номера, но и на все прочие услуги, предоставляемые при проживании, включая питание, развлекательную программу, детскую анимацию и прочее.

Более того, согласно опубликованному документу, плата будет носить "реверсивный" характер, то есть платить налог постояльцы будут не напрямую, а через лицо, которое предоставляет услуги. От уплаты сбора могут освободить учащихся и студентов, проживающих в отелях, а также представителей аккредитованных дипмиссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Эксперты туристического рынка считают, что такое нововведение не может не сказаться на стоимости путешествий в Турцию для россиян.

На сколько на самом деле подорожает отдых

Пляжный отдых в турецкой Анталье. Фото © ТАСС/AP/Diego Cupolo

— О том, что турецкие власти планируют ввести турналог, российские туроператоры знали ещё в апреле 2020 года, однако эта мера была отложена из-за пандемии CoViD-19, — рассказала тревел-эксперт Лариса Аханова. — Крупные российские фирмы рассчитывали просто внести соответствующие поправки с незначительным повышением цены в продаваемые ими "турпакеты" по аналогии с тем, как это часто делается с наценками на трансфер. Но после опубликования документа никто так делать не стал — ведь оказалось, что ставка налога в 2% не является окончательной.

И действительно, при внимательном изучении постановления турецких властей выясняется, что размер налога не является постоянной величиной. Хитрость нового турецкого тур-закона в том, что президент Турции вправе увеличить объявленную ставку, уменьшить её или установить разные ставки для разных регионов. Теоретически даже отдых в разных отелях одного региона может иметь разный процент налоговой ставки.

— Скорее всего, размер реальной наценки будет зависеть от востребованности конкретного места отдыха, но, возможно, и от пиковой загруженности сезона, — считает основатель федерального проекта "Пространства туризма" Антон Муравьёв. — Турналоги свыше 2% в первую очередь могут ввести в высокотрафиковых Стамбуле и курортах Антальи. Соответственно, окончательная цена на отдых в Турции теперь будет формироваться в момент продажи тура, когда будут включены все корректировки на конкретную дату. Из-за этого в "высокий" сезон отдых, скорее всего, подорожает.

Самостоятельное путешествие вместо тура

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Как пояснили Лайфу турецкие эксперты, в связи со сложившейся обстановкой в Европе сейчас в Турции очень рассчитывают на значительный рост интереса к зимнему проживанию в этой стране европейских туристов, которые в этот сезон предпочитают не "пакетные", а самостоятельные бронирования.

— В прошлом году на "зимовку" с ноября по февраль в Турцию приехало более 430 000 европейцев, — рассказала Виктория Чивик, управляющий директор компании туристического обслуживания. — В сезоне декабрь 2022 – март 2023 мы ожидаем не менее двух миллионов европейцев, а если газовый кризис сохранится, то количество желающих переждать зиму в Турции может значительно возрасти.

Как следует из новаций турецкого законодательства, все эти постояльцы дополнительно к цене проживания также обязаны будут уплатить установленный турналог.

— Ставку за проживание придётся платить всем туристам, даже гражданам Турции, — пояснила Чивик. — В случае аренды квартиры налог возьмут с арендодателей, которые, в свою очередь, включат его в цену проживания. Уклоняться от налогов в Турецкой Республике не принято, слишком вероятны негативные последствия.

Несмотря на новые налоговые меры, турецкие власти рассчитывают, что турпоток в следующем году будет только возрастать. Так, министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмета Нури Эрсоя заявил, что по итогам 2022 года страна ожидает от туротрасли $46 млрд доходов, которые принесли 51,5 миллиона туристов, а в 2023-м Турция рассчитывает принять не менее 60 миллионов туристов, которые должны принести ещё больший доход.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы посетить Турцию в 2023 году, если отдых там подорожает? 0 Да, мне нравится турецкий сервис. Нет, если будет дорого, выберу другое место. Нет, предпочитаю отдыхать только в России.

Авторы Максим Греков