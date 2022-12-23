Новак предрёк непростую ситуацию в Европе после введения эмбарго на российскую нефть
Новак: В 2023 году цены на нефть могут колебаться от 70 до 100 долларов за баррель
В 2023 году цена нефти Brent может составить от 70 до 100 долларов за баррель. Именно она сейчас отражает реальную ситуацию на нефтяном рынке, отметил вице-премьер РФ Александр Новак.
При этом, по его мнению, в будущем возможны изменения. К примеру, из-за локальных дефицитов в некоторые периоды цена может возрастать.
"Я думаю, сегодня цена отражает реальную ситуацию. Недавно эта цена была 100 долларов, опускалась до 70, то есть волатильность существует между 70 и 100 долларами", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также считает, что после вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты в Евросоюзе на них могут резко подскочить цены. По мнению Новака, Европе придётся непросто при попытках покрыть дефицит.
"Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придётся потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий", — добавил Новак.
Ранее Лайф сообщал о том, что 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемую морем российскую нефть.
Wikipedia / Reytingio