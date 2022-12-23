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23 декабря, 09:08

Жительница Египта родила сиамских близнецов с четырьмя руками и двумя ногами

В Египте женщина родила сросшихся близнецов с четырьмя руками и двумя ногами. Об этом сообщает Mirror.

Сама мать знала, что вынашивает сиамских близнецов. На девятом месяце беременности она решилась на кесарево, у сросшихся близнецов две шеи и две головы. Их пол не сообщается. Малышей вряд ли разделят, так как у них много общих органов, из-за чего они могут не выжить поодиночке.

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Ранее Лайф рассказывал, что жительница Иркутска потеряла ребёнка, потому что врачи пять месяцев не замечали её беременности и пытались лечить. Причём приходила она на приём в том числе и к гинекологу.

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Варвара Романова
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