Жительница Египта родила сиамских близнецов с четырьмя руками и двумя ногами

Сама мать знала, что вынашивает сиамских близнецов. На девятом месяце беременности она решилась на кесарево, у сросшихся близнецов две шеи и две головы. Их пол не сообщается. Малышей вряд ли разделят, так как у них много общих органов, из-за чего они могут не выжить поодиночке.