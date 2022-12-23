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23 декабря, 09:08

Модный тренд или работающая методика: Врач разъяснил, может ли тейпирование помочь при травмах

Травматолог Джериев: Тейпирование помогает более чем 90% пациентов

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/female-patient-physiotherapy-with-knee-brace-tape_11620298.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik </a></p>

Обложка © Freepik

Кинезиотейпированием является метод альтернативной медицины, появившийся в 1970-х годах 20-го века, при котором некоторые травмы лечатся наложением на суставы и мышцы специального эластичного бинта. С того момента он подвергался множественным сомнениям. Работающая ли эта методика на самом деле, рассказал в беседе с Лайфом врач-травматолог петербургской городской больницы № 26 Михаил Джериев.

"Да, по официальным данным научно нет доказательной базы метода, но на практике данная методика работает более чем у 90% пациентов, а также профессиональных спортсменов", — подчеркнул он.

По словам врача, методика имеет широкий спектр показаний — начиная от хронических заболеваний, в том числе нестабильности суставов, повреждения капсульно-связочного аппарата, заканчивая острыми травмами — растяжениями, разрывами сухожилий, мышц, воспалительными процессами, для эстетического эффекта. Однако тейпирование противопоказано людям с хроническими кожными заболеваниями — псориазом в стадии обострения, дерматитом, аллергией на материал или клей тейпа, новообразованиями.

Специалист отметил, что тейпирование особенно популярно среди спортсменов. В России спрос на этот метод тоже растёт и, считает Джериев, в дальнейшем обороты только будут набираться.

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Ольга Годуненко

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