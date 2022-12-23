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23 декабря, 09:17

Более 78% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Президенту Путину доверяют 78,1% жителей России

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,1% жителей страны, а его деятельность одобряют 74,3% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,6% опрошенных, а деятельность главы кабмина одобряют 51,1% респондентов. Об одобрении работы Правительства РФ заявили 48,6% участников опроса. Добавим, что Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря, участие в нём приняли 1600 человек старше 18 лет.

ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ персон в течение уходящего года.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Белкин

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