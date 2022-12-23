Более 78% россиян заявили о доверии Путину

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,6% опрошенных, а деятельность главы кабмина одобряют 51,1% респондентов. Об одобрении работы Правительства РФ заявили 48,6% участников опроса. Добавим, что Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря, участие в нём приняли 1600 человек старше 18 лет.