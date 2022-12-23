Пожар вспыхнул в служебном здании ОМОНа в Москве

Пожар произошёл в служебном десятиэтажном здании Главного управления Росгвардии на улице Твардовского в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, загорелся шкаф с бронежилетами на седьмом этаже. В результате спасатели эвакуировали из здания 20 человек, пострадавших нет. К настоящему моменту пожар ликвидирован.