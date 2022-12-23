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23 декабря, 09:28

Пожар вспыхнул в служебном здании ОМОНа в Москве

Пожар произошёл в служебном десятиэтажном здании Главного управления Росгвардии на улице Твардовского в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, загорелся шкаф с бронежилетами на седьмом этаже. В результате спасатели эвакуировали из здания 20 человек, пострадавших нет. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

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Ранее Лайф рассказывал, что на сухогрузе у побережья Турции вспыхнул пожар, пострадало около 16 человек. Также известно об одном погибшем.

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Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Светлана Оперук

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