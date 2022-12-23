Россиян предупредили о коварстве мандаринов, которые могут добавить лишние килограммы

В преддверии Нового года одним из самых популярных угощений становятся мандарины, о пользе которых говорят давно и много, однако этот цитрус может быть и опасным. Терапевт из Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, сколько фруктов можно съесть в день без вреда для организма, сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"Для взрослого человека норма мандаринов составляет 5–6 штук в день. Желательно их съедать постепенно, а не зараз. А ещё чем слаще фрукт, тем больше в нём сахара и выше его гликемический индекс. Значит, порция сладких мандаринов должна быть меньше, чем порция кислых", — говорится в сообщении.

Терапевт отметил, что в мандаринах содержится большое количество глюкозы, активирующей выработку инсулина, избыток которого нарушит расщепление жира, если съесть зараз слишком много цитрусов. Таким образом, человек начнёт набирать вес. Конечно, эти фрукты содержат много полезных веществ — витаминов C, B1 и B2, бета-каротина, клетчатки и антиоксидантов. Однако не стоит забывать, что мандарины могут спровоцировать аллергию при переедании. Также их не стоит есть людям с заболеваниями пищеварительной системы, например гастритом, колитом, язвенной болезнью, проблемами с поджелудочной железой и желчным пузырём.

Асанов не советует брать эти фрукты в качестве десерта, так как они запускают процессы брожения и вызывают вздутие живота. Мандарины также плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы.