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22 декабря, 11:19

Врач рассказала, в каких случаях красная икра навредит почкам и зрению

Гастроэнтеролог Терехова: Красная икра, как и другие морепродукты, накапливает тяжёлые металлы и токсины

Красная икра — это деликатес не только с изысканным вкусом, но и богатым химическим составом. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в этом продукте, необходимы для нормального функционирования внутренних органов, а также для здоровой кожи волос и зубов. Однако полезен он будет далеко не всем, предупредила читателей Лайфа врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Татьяна Терехова.

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"Красная икра в большом количестве противопоказана людям с артериальной гипертонией, а также почечной недостаточностью, поскольку содержит много соли в своём составе. Не стоит забывать, что красная икра, так же как и все морепродукты, обладает свойством накапливать тяжёлые металлы, токсины и чрезмерное употребление может негативно отразиться на здоровье из-за содержания ртути", — рассказывает эксперт.

По словам Тереховой, к выбору главного новогоднего деликатеса нужно отнестись очень внимательно. Икра должна быть хорошего качества и с нормальным сроком годности, поскольку просроченный морепродукт может негативно влиять на печень, почки, нервную систему и даже зрение.

"Как и многие морепродукты, икра является аллергеном, поэтому аллергикам её нужно употреблять с осторожностью", — заключила собеседница Лайфа.

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Обложка ©

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Ольга Годуненко

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