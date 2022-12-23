Педиатр объяснила, зачем врачи "пытают" пациентов неразборчивым почерком

У многих медиков неразборчивый почерк из-за того, что им приходится очень много писать, причём начиная с периода обучения. Об этом рассказала педиатр Ирина Юзуп.

"Специалисты в госучреждениях имеют огромный поток бумаг, которые нужно заполнять, чаще всего вручную. Хотя сейчас идёт цифровизация, многие клиники, особенно регионального формата, имеют дело с бумажными архивами", — отметила она в беседе с "Мослентой".

Врач рассказала, что на почерк медиков влияет и обучение в университете. У студентов медвузов объёмные лекции, поэтому тут не до аккуратности — нужно много и быстро писать. По словам специалиста, врачи пишут неразборчиво не специально и, как правило, всегда озвучивают рецепт пациентам вслух.