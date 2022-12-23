Песков: Указ Путина насчёт "Газпрома" не является российским ответом на потолок цен на энергоресурсы

Опубликованный накануне указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых стран не является ответом на введение потолка цен на энергоресурсы. Об этом в беседе с журналистами в пятницу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран", — пояснил представитель Кремля.