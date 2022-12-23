Песков: Указ Путина насчёт "Газпрома" не является российским ответом на потолок цен на энергоресурсы
Опубликованный накануне указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых стран не является ответом на введение потолка цен на энергоресурсы. Об этом в беседе с журналистами в пятницу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что указ, о котором идёт речь, ограничил исполнение обязательств "Газпрома" и его дочерних предприятий перед иностранными компаниями из недружественных государств. В частности, он запрещает российской компании до 1 октября 2023 года покупать топливо и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной Правительством РФ.
А ранее Владимир Путин проанонсировал, что в начале следующей недели также подпишет указ о введении ответных мер на искусственное ограничение предельных цен на нефть.