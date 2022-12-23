Россиянам рассказали, какую погоду ждать в предновогодние выходные

Руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин в беседе с Лайфом рассказал, чего ждать в предновогодние выходные москвичам и не только. Так, эксперт отметил, что температура в столице в субботу, 24 декабря, составит ноль градусов, при этом горожан ожидает небольшой снег. Однако в воскресенье, 25 декабря, в Москве будут заморозки, регион накроет резкая волна похолодания.

"Утром 24 декабря москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха поднимется максимум до двух градусов тепла, а скорость ветра составит шесть метров в секунду. При этом уже 25 декабря начнётся новая резкая волна похолодания, среднесуточная температура будет опускаться", — отметил он.

Эксперт добавил, что к вечеру воскресенья температура воздуха опустится до -11 градусов. При этом в течение дня сохранится пасмурная погода, а к вечеру выпадет небольшой снег.

Жителей Воронежа и Ростова-на-Дону 24 декабря ждёт облачная и дождливая погода, пасмурно также будет в Самаре и Волгограде. А в сибирских и уральских регионах, в частности в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге, ожидаются снежные выходные. По данным синоптиков, холоднее всего будет в Красноярске — там среднесуточная температура под вечер достигнет -14 градусов.

25 декабря не принесёт особых изменений, однако в Екатеринбурге похолодает до -3, а снег сменится облачной погодой с прояснениями. Челябинцев же порадует ясная погода, но столбики термометров опустятся до -3. При этом в Красноярске потеплеет до -9.