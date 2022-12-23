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23 декабря, 10:35

Салихова назвала Промеса лучшим футболистом России за последнее десятилетие

<p>Обложка © LIFE / Владимир Суворов</p>

Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова считает Квинси Промеса лучшим футболистом России последнего десятилетия.

"Я считаю, Промес — лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу", — сказала она в беседе со "Спорт-Экспрессом".

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По версии издания, Промес стал лучшим российским игроком за 2022 год. В этом сезоне он сыграл в 30 матчах, забил 17 голов и провёл семь результативных передач.

Ранее Лайф сообщал, что футболист "Спартака" Квинси Промес может получить гражданство РФ. Процедуру инициировал именно клуб, однако окончательного решения не принято, так как в Нидерландах игрок является фигурантом уголовного дела.

Илья Суриков

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