Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя

В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадали два человека. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В результате взрыва автомобиля "Рено-Дастер" в центре Мелитополя ранены два человека", — написал он в телеграм-канале и опубликовал снимки с места происшествия.







