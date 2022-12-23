Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя
В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадали два человека. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В результате взрыва автомобиля "Рено-Дастер" в центре Мелитополя ранены два человека", — написал он в телеграм-канале и опубликовал снимки с места происшествия.
Напомним, взрыв прогремел в автомобиле перед входом в парк культуры и отдыха имени Горького 23 декабря около 12:13. По данным телеграм-канала Wargonzo (его ведёт команда военкора Семёна Пегова), пострадавшие являются сотрудниками спецслужб. У одного из них оторвало конечность.
Telegram / Владимир Рогов