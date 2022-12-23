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23 декабря, 10:26

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя

В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадали два человека. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В результате взрыва автомобиля "Рено-Дастер" в центре Мелитополя ранены два человека", — написал он в телеграм-канале и опубликовал снимки с места происшествия.

  • Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия взрыва автомобиля в центре Мелитополя. Фото © Telegram / Владимир Рогов

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Напомним, взрыв прогремел в автомобиле перед входом в парк культуры и отдыха имени Горького 23 декабря около 12:13. По данным телеграм-канала Wargonzo (его ведёт команда военкора Семёна Пегова), пострадавшие являются сотрудниками спецслужб. У одного из них оторвало конечность.

Обложка ©

Telegram / Владимир Рогов

Наталья Исакова

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