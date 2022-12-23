Под Новгородом пенсионерку заставили съехать из просторной трёшки в барак без света и воды

В селе Лычково Новгородской области 64-летнюю местную жительницу принудительно переселили из трёхкомнатной квартиры в барак без света, воды и нормального туалета. Об этом пенсионерка рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Пенсионерку принудительно переселили из трёшки в барак без воды и отопления в Новгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Дом с просторной квартирой площадью 60,5 квадратов бывшей учительницы Ирины Сошниковой сгорел в 2009 году. После пожара все соседи разъехались, остались только Сошникова с мамой. Постепенно дом разрушался. В какой-то момент местная администрация предложила пенсионерке выплатить компенсацию из расчёта три тысячи рублей за один квадратный метр, чтобы она смогла купить новую жилплощадь. Однако Сошникова отказалась, ведь итоговой суммы не хватит на приобретение приемлемой недвижимости.

В защиту женщины местный генпрокурор подал иск, по которому она в дальнейшем выиграла. Но на следующий день администрация прислала приставов, которые ворвались к Сошниковой, выломав замки. Эта ситуация, как выяснилось позже, также оказалась законной. В результате теперь пенсионерка живёт в обветшалом бараке.

"Получилось как: два противоречивых решения были в один день вынесены судом. Одна судья выносит решение, чтоб меня выкинуть в манёвренный барак. Вторая — в этот день, что мне как собственнику положено, то есть по закону. Два решения вступают в законную силу. Это что за шизофрения?" — поделилась женщина.