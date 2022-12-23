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23 декабря, 10:12

Деды Морозы на мотоциклах осчастливили сладкими подарками детей из Подмосковья

<p>В Подмосковье байкеры в костюмах Дедов Морозов раздали детям подарки. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/evgeniysinoptik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Синоптик</a></p>

В Подмосковье байкеры в костюмах Дедов Морозов раздали детям подарки. Обложка © VK / Евгений Синоптик

В подмосковной Балашихе байкеры в нарядах Дедов Морозов раздали детям сладкие подарки. Как сообщает РИА ФАН, обрадовать ребят решил участник мотодвижения "Ночные волки" Евгений Синоптик, он предложил присоединиться к праздничной акции знакомым.

В Подмосковье байкеры в костюмах Дедов Морозов устроили мотопробег и раздали детям подарки. Видео © VK / Евгений Синоптик

Вместе с друзьями он проехался по микрорайону Железнодорожный. Местных жителей также радовали Снеговик и Снегурочка, которые размахивали бенгальскими огнями. Синоптик рассказал, что дети получали сладкий приз в обмен на стихотворение, при этом прохожие активно снимали на видео новогодних волшебников.

10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно

10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно

Ранее Лайф писал, что средняя стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом по РФ составила 1,5 тысячи рублей. За эти деньги сказочные персонажи покажут стандартную программу с несколькими шутками, песнями, стихами и поздравлением для ребёнка.

Никита Осипов

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