Деды Морозы на мотоциклах осчастливили сладкими подарками детей из Подмосковья

В подмосковной Балашихе байкеры в нарядах Дедов Морозов раздали детям сладкие подарки. Как сообщает РИА ФАН, обрадовать ребят решил участник мотодвижения "Ночные волки" Евгений Синоптик, он предложил присоединиться к праздничной акции знакомым.

В Подмосковье байкеры в костюмах Дедов Морозов устроили мотопробег и раздали детям подарки. Видео © VK / Евгений Синоптик

Вместе с друзьями он проехался по микрорайону Железнодорожный. Местных жителей также радовали Снеговик и Снегурочка, которые размахивали бенгальскими огнями. Синоптик рассказал, что дети получали сладкий приз в обмен на стихотворение, при этом прохожие активно снимали на видео новогодних волшебников.