Путин проведёт совещание с руководством ОПК и посетит конструкторское бюро в Туле
В пятницу во время рабочей поездки в Тулу президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооружённых сил, в первую очередь принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике", — сказал он.
По словам Пескова, глава государства совершит визит в Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова.
Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что опубликованный указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых стран не является ответом на введение потолка цен на энергоресурсы.