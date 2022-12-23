Путин проведёт совещание с руководством ОПК и посетит конструкторское бюро в Туле

В пятницу во время рабочей поездки в Тулу президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооружённых сил, в первую очередь принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике", — сказал он.

По словам Пескова, глава государства совершит визит в Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова.