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23 декабря, 09:56

Путин проведёт совещание с руководством ОПК и посетит конструкторское бюро в Туле

В пятницу во время рабочей поездки в Тулу президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооружённых сил, в первую очередь принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике", — сказал он.

По словам Пескова, глава государства совершит визит в Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова.

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Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что опубликованный указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия некоторых стран не является ответом на введение потолка цен на энергоресурсы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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