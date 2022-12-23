Стало известно, во сколько обойдётся россиянам визит Деда Мороза и Снегурочки на дом
Средняя стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом по РФ составила 1,5 тысячи рублей
Средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки на дому у клиента по России установилась на отметке в 1,5 тысячи рублей. Такие данные со ссылкой на "Авито Услуги" приводит "Российская газета".
За эти деньги сказочные персонажи покажут стандартную программу с несколькими шутками, песнями, стихами и поздравлением для ребёнка. А вот конкурсы и игры обойдутся в два раза дороже. При этом окончательная стоимость будет зависеть от масштабов праздника. Дороже всего классическое выступление Деда Мороза и Снегурочки будет стоит в Хабаровске — три тысячи рублей. За 2,5 тысячи аниматоры будут готовы развлечь детей в Москве, Владивостоке и Сочи. В Петербурге, Иркутске и ряде других крупных городов приезд волшебников будет стоить две тысячи рублей. Ниже среднего поздравления будут стоить в Перми, Оренбурге, Казани и Ижевске — от 1,2 до 1,4 тысячи рублей.
При этом расти в цене услуги Деда Мороза и Снегурочки будут в зависимости от даты: чем ближе к Новому году, тем приезд аниматоров обойдётся в более солидную сумму. К слову, сами актёры могут за новогодний сезон (около 30 дней) заработать от 135 до 180 тысяч рублей при условии трёх-четырёх выступлений в день.
Ранее Лайф рассказывал, что наряжаться Дедом Морозом для собственных детей приходилось каждому третьему российскому папе (34%).
ТАСС / Донат Сорокин