Стало известно, во сколько обойдётся россиянам визит Деда Мороза и Снегурочки на дом

За эти деньги сказочные персонажи покажут стандартную программу с несколькими шутками, песнями, стихами и поздравлением для ребёнка. А вот конкурсы и игры обойдутся в два раза дороже. При этом окончательная стоимость будет зависеть от масштабов праздника. Дороже всего классическое выступление Деда Мороза и Снегурочки будет стоит в Хабаровске — три тысячи рублей. За 2,5 тысячи аниматоры будут готовы развлечь детей в Москве, Владивостоке и Сочи. В Петербурге, Иркутске и ряде других крупных городов приезд волшебников будет стоить две тысячи рублей. Ниже среднего поздравления будут стоить в Перми, Оренбурге, Казани и Ижевске — от 1,2 до 1,4 тысячи рублей.