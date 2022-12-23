NYP: Балет "Щелкунчик" Чайковского стал неотъемлемой изюминкой Рождества в США
Балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского стал неотъемлемой и традиционной изюминкой Рождества в США. Это представление ассоциируется у американцев с сериалом "Огни ночной пятницы", Снеговиком Фрости или персонажем комиксов Чарли Брауном, сообщает газета The New York Post.
Впервые "Щелкунчик" был поставлен в США в 1944 году, и с тех пор он продолжает собирать полные залы зрителей. Культурный обозреватель американского издания Рич Лоури отмечает, что из-за бешеной популярности спектакль также является надёжным источником дохода для балетных академий и трупп. Кроме того, музыку из представления постоянно крутят в общественных местах в преддверии праздника, а по мотивам произведения даже появилась мини-индустрия производства игрушек и сувениров в виде щелкунчиков.
"В этом балете занято большое количество детей, из-за чего он стал идеальным решением для общественных постановок. <...> Кроме того, его сюжет по замыслу чем-то напоминает ещё одну культовую для США историю — знаменитый фильм "Один дома", — говорится в статье.
Ранее Лайф писал, что в Германии балет "Щелкунчик" закрыли, признав расистским. Претензии возникли не только к сценам с "темнокожим" гримом персонажей, но и к китайскому танцу. Не понравились "мелкие шажки" в хореографическом рисунке. После балетмейстер Наталья Касаткина заявила, что за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу.