NYP: Балет "Щелкунчик" Чайковского стал неотъемлемой изюминкой Рождества в США

Балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского стал неотъемлемой и традиционной изюминкой Рождества в США. Это представление ассоциируется у американцев с сериалом "Огни ночной пятницы", Снеговиком Фрости или персонажем комиксов Чарли Брауном, сообщает газета The New York Post .

Впервые "Щелкунчик" был поставлен в США в 1944 году, и с тех пор он продолжает собирать полные залы зрителей. Культурный обозреватель американского издания Рич Лоури отмечает, что из-за бешеной популярности спектакль также является надёжным источником дохода для балетных академий и трупп. Кроме того, музыку из представления постоянно крутят в общественных местах в преддверии праздника, а по мотивам произведения даже появилась мини-индустрия производства игрушек и сувениров в виде щелкунчиков.