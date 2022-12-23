Песков констатировал "существенные продвижения" в процессе демилитаризации Украины

Россия существенно продвинулась в процессе демилитаризации Украины. На это обратил внимание журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что демилитаризация была заявлена в качестве одной из основных целей специальной военной операции.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации", — указал представитель Кремля.