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23 декабря, 09:48

Песков констатировал "существенные продвижения" в процессе демилитаризации Украины

Россия существенно продвинулась в процессе демилитаризации Украины. На это обратил внимание журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что демилитаризация была заявлена в качестве одной из основных целей специальной военной операции.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации", — указал представитель Кремля.

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Напомним, что во время вчерашней пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс Украины "стремительно движется к полному обнулению, если ещё этого не достиг".

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Shutterstock

Александр Юнашев

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