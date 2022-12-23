10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно
Обычно дети в посланиях Деду Морозу в силу возраста пишут всевозможную несуразицу. Честно говоря, примеры из подборки — не исключения, но зато какие смешные! Убедитесь сами.
"Хитрый Матвей", — zv0nkiy.
Фото © Pikabu / zv0nkiy
"Быть отцом уже награда", — V***c.
Фото © Pikabu / V***c
"Чей-то будущий человек-сосед", — 4ijik2015.
Фото © Pikabu / 4ijik2015
"Дедушка Мороз, попробуй не хитрить!" — Пользователь Pikabu.
Фото © Pikabu / Пользователь Pikabu
"Когда твой папа — работник администрации", — yaryabinka.
Фото © Pikabu / yaryabinka
"Разбирали старые вещи, и нашлось моё первое письмо Деду Морозу!" — BloodyMarry.
Фото © Pikabu / BloodyMarry
"Пришлось ехать и покупать! Правда, "Шанель" рановато, нашла духи по возрасту", — Shela262.
Фото © Pikabu / Shela262
"Нашли у племянницы после праздников. Самое заветное желание..." — NatahaKoveks.
Фото © Pikabu / NatahaKoveks
"Мой племянник написал письмо Деду Морозу. Современные проблемы требуют современного решения!" — Posja.
Фото © Pikabu / Posja
"Хорошо, что с уточнением", — nitlav.
Фото © Pikabu / nitlav
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Shutterstock, © Pikabu / 4ijik2015