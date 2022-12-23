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23 декабря, 08:00

10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно

Обычно дети в посланиях Деду Морозу в силу возраста пишут всевозможную несуразицу. Честно говоря, примеры из подборки — не исключения, но зато какие смешные! Убедитесь сами.

"Хитрый Матвей", — zv0nkiy.

Фото © Pikabu / zv0nkiy

Фото © Pikabu / zv0nkiy

"Быть отцом уже награда⁠⁠", — V***c.

Фото © Pikabu / V***c

Фото © Pikabu / V***c

"Чей-то будущий человек-сосед⁠⁠", — 4ijik2015.

Фото © Pikabu / 4ijik2015

Фото © Pikabu / 4ijik2015

"Дедушка Мороз, попробуй не хитрить!⁠⁠" Пользователь Pikabu.

Фото © Pikabu / Пользователь Pikabu

Фото © Pikabu / Пользователь Pikabu

"Когда твой папа — работник администрации", — yaryabinka.

Фото © Pikabu / yaryabinka

Фото © Pikabu / yaryabinka

"Разбирали старые вещи, и нашлось моё первое письмо Деду Морозу!⁠⁠" BloodyMarry.

Фото © Pikabu / BloodyMarry

Фото © Pikabu / BloodyMarry

"Пришлось ехать и покупать! Правда, "Шанель" рановато, нашла духи по возрасту", — Shela262.

Фото © Pikabu / Shela262

Фото © Pikabu / Shela262

"Нашли у племянницы после праздников. Самое заветное желание..." NatahaKoveks.

Фото © Pikabu / NatahaKoveks

Фото © Pikabu / NatahaKoveks

"Мой племянник написал письмо Деду Морозу. Современные проблемы требуют современного решения!" Posja.

Фото © Pikabu / Posja

Фото © Pikabu / Posja

"Хорошо, что с уточнением", — nitlav.

Фото © Pikabu / nitlav

Фото © Pikabu / nitlav

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Shutterstock, © Pikabu / 4ijik2015

Сергей Трофимов

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