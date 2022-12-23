Песков: Идея списать с регионов затраты на проведение мобилизации нуждается в проработке

Идея списать с регионов задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объёме средств, которые были направлены на мероприятия в рамках частичной мобилизации и поддержание новых регионов, требует проработки по линии Минфина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, прежде всего это требует очень-очень скрупулёзной проработки по линии Министерства финансов", — отметил Песков.

Отметим, что с соответствующим предложением ранее выступил глава Челябинской области Алексей Текслер.