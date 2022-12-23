В Запорожье заявили, что бойцы ВСУ на линии фронта деморализованы
Балицкий: ВСУ деморализованы на линии соприкосновения в Запорожской области
Вооружённые силы Украины деморализованы на линии соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Противник сегодня находится в стадии деморализации, готовности у них абсолютно нет никакой", — сообщил он, ссылаясь на данные разведки.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об установке защитного купола на Запорожской АЭС от осколков снарядов. Он пообещал, что дальше меры безопасности станут ещё серьёзнее.
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