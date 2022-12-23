В Запорожье заявили, что бойцы ВСУ на линии фронта деморализованы

Вооружённые силы Украины деморализованы на линии соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Противник сегодня находится в стадии деморализации, готовности у них абсолютно нет никакой", — сообщил он, ссылаясь на данные разведки.