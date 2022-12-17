В Запорожье сообщили об установке защитного купола на АЭС от осколков снарядов
Рогов: Над хранилищем отработанных ядерных отходов на ЗАЭС монтируют защитный купол
Защитный купол на Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
На Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол от осколков снарядов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол. Пока он спасёт от осколков и СВУ (самодельных взрывных устройств. — прим. Лайфа) с дронов. В дальнейшем будет серьёзнее", — написал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.