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17 декабря, 09:25

В Запорожье сообщили об установке защитного купола на АЭС от осколков снарядов

Рогов: Над хранилищем отработанных ядерных отходов на ЗАЭС монтируют защитный купол

<p>Защитный купол на Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/6573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Защитный купол на Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

На Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол от осколков снарядов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол. Пока он спасёт от осколков и СВУ (самодельных взрывных устройств. — прим. Лайфа) с дронов. В дальнейшем будет серьёзнее", — написал он.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.

Светлана Оперук

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