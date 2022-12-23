Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и надбавок
Правительство России выделит Пенсионному фонду РФ (ПФР) почти 1,5 триллиона рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти средства пойдут на выплаты пенсий и надбавок в текущем и следующем годах.
Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и надбавок. Видео © Telegram / Правительство России
"Мы сегодня направим ПФР почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", — сказал глава кабмина.
Он добавил, что за счёт этих средств также продолжатся ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы российские граждане получали поддержку государства без сбоев, подчеркнул премьер.
А ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин поручил ввести со следующего года дополнительную выплату медработникам. Размер таких выплат, как подчеркнул президент, не должен зависеть от региона страны.
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