Правительство России выделит Пенсионному фонду РФ (ПФР) почти 1,5 триллиона рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти средства пойдут на выплаты пенсий и надбавок в текущем и следующем годах.

Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и надбавок. Видео © Telegram / Правительство России

"Мы сегодня направим ПФР почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", — сказал глава кабмина.

Он добавил, что за счёт этих средств также продолжатся ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы российские граждане получали поддержку государства без сбоев, подчеркнул премьер.