С 1 января увеличат доплаты к пенсии: Кому сделают прибавку, в каком размере и как её получить С 1 января повысят пенсии и ряд социальных доплат. При этом размер прибавки будет разным. Зависит он, в частности, от региона проживания пенсионера. На сколько вырастут выплаты и кто получит больше? 20 декабря, 09:03 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 1 января 2023 года в России заработает новый Фонд пенсионного и социального страхования. Его образуют путём слияния ПФР и ФСС. Предполагается, что средства, которые освободятся после оптимизации расходов, потратят на повышение пенсий. Об этом рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Она пояснила, что по новым правилам территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования получат доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, Единой государственной информационной системе социального обеспечения и Единому федеральному регистру.

Таким образом, людям не придётся собирать справки, чтобы подтвердить периоды, засчитываемые в страховой стаж, до того как они зарегистрировались в качестве застрахованного лица. С появлением объединённого фонда появится возможность обслуживания в единых клиентских центрах. Максимально проще станет система подачи заявлений, отдельные государственные услуги будут предоставлять в беззаявительном порядке.

С 1 января страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8%. В итоге её средний размер к концу 2023 года составит 21 862 рубля. Именно такие показатели заложены в бюджете объединённого фонда.

Кстати, в России установлено несколько этапов индексации разных пенсий и пособий. Например, с 1 января индексируют страховые пенсии с учётом инфляции за прошедший год; с 1 февраля — ежемесячные денежные выплаты всем получателям, кому они положены; с 1 апреля — социальные пенсии; с 1 августа — пенсии тем, кто работал в прошедшем году и за кого уплачивались страховые взносы.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Кроме того, в Госдуму внесён законопроект, направленный на поддержку работающих пенсионеров и улучшение их материального положения. Как следует из пояснительной записки, ежегодный перерасчёт страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год. Для сравнения: при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента максимум составляет 10 баллов. При этом тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, — рассказала Екатерина Туслякова.

Она добавила, что инициаторы законопроекта предлагают дополнить Налоговый кодекс положениями о праве на получение пенсионерами, которые работают или осуществляют иную деятельность, пенсионного социального налогового возврата.

Составляет он 50% суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом в бюджет в отношении пенсионера за налоговый период. Впрочем, предусматривается и ограничение — не более 25 000 рублей.

— Получить возврат можно по окончании налогового периода. Для этого нужно написать заявление в налоговый орган по месту учёта налогоплательщика. Там нужно указать сведения о фактически полученных доходах. Налоговый орган обязан рассмотреть заявление за 10 дней и перечислить деньги на указанный пенсионером счёт в банке в течение месяца со дня получения заявления. При нарушении срока выплаты на просроченную сумму возврата начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Банка России. Если законопроект будет принят, то поправки вступят в силу с 1 января 2023 года, — пояснила Екатерина Туслякова.

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В конце декабря в регионах уже начали объявлять о размерах местных доплат пенсионерам. Дело в том, что 4,8% — это индексация пенсий на федеральном уровне. При этом местные власти могут увеличить выплаты пенсионерам по собственной инициативе. Например, в Москве с 1 января социальные выплаты проиндексируют на 10%. В результате минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей.

— Кроме того, с 1 января 2023 года вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит 16 242 рубля в месяц. Таким образом, сумма прибавки будет 6,3%. Это скажется на доходах многих работающих пенсионеров, так как именно они нередко устраиваются на работу с минимальным размером оплаты труда, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что с 1 января индексации пенсии работающим пенсионерам не будет. Тем не менее они могут рассчитывать на прибавку в том случае, если уволятся с работы.

— Работающие пожилые люди получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий. Под неё не подпадают получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Когда человек увольняется с работы, то ему положена индексация выплат. Делают её с первого числа месяца, который следует за увольнением, — пояснили в ПФР.

В то же время нужно понимать механизм проведения перерасчёта пенсии уволившегося пенсионера. Допустим, человек перестал работать в августе. В сентябре в ПФР поступила отчётность от работодателя за август. Там пенсионер ещё числился работающим. В октябре фонд получил отчётность за сентябрь. Там пенсионер работающим уже не числился.

Соответственно, в ноябре ПФР принял решение о возобновлении индексации, а в декабре пенсионер получил уже полный размер пенсии. Более того, ему выплатили денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. Таким образом, проиндексированные суммы начнут выплачивать через три месяца после увольнения, но эти три месяца будут компенсированы.

С 1 января таким пенсионерам уже будет положена индексация как неработающим. При этом, если пожилой человек захочет снова устроиться на работу, допустим, в феврале, то размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

Авторы Нина Важдаева