На востоке Москвы обнаружили автомобиль с прикреплённой к выхлопной трубе "гранатой"

На востоке Москвы обнаружили гранату, которая была прикреплена к автомобилю. Как сообщает телеканал "360", всё произошло у здания ВНИИЭМ на Вольной улице — зелёная машина со взрывным устройством стояла у шлагбаума. На место тут же вызвали правоохранителей.