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23 декабря, 12:12

На востоке Москвы обнаружили автомобиль с прикреплённой к выхлопной трубе "гранатой"

На востоке Москвы обнаружили гранату, которая была прикреплена к автомобилю. Как сообщает телеканал "360", всё произошло у здания ВНИИЭМ на Вольной улице — зелёная машина со взрывным устройством стояла у шлагбаума. На место тут же вызвали правоохранителей.

"Подозрительный предмет, предположительно граната. Проводится ограждение территории в радиусе 150 метров", — уточнил источник.

Гранату разместили у выхлопной трубы. Выяснилось, что это всего лишь муляж. На место также прибыл хозяин авто.

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Shutterstock

Никита Осипов

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