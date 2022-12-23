На востоке Москвы обнаружили автомобиль с прикреплённой к выхлопной трубе "гранатой"
На востоке Москвы обнаружили гранату, которая была прикреплена к автомобилю. Как сообщает телеканал "360", всё произошло у здания ВНИИЭМ на Вольной улице — зелёная машина со взрывным устройством стояла у шлагбаума. На место тут же вызвали правоохранителей.
"Подозрительный предмет, предположительно граната. Проводится ограждение территории в радиусе 150 метров", — уточнил источник.
Гранату разместили у выхлопной трубы. Выяснилось, что это всего лишь муляж. На место также прибыл хозяин авто.
Ранее Лайф рассказывал, что муляж гранаты нашли в московском салоне авто. Всё произошло во время техосмотра.
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