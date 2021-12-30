Диетолог Андреев сравнил полезность современного и советского новогоднего стола

Во времена Советского Союза подход к производству продуктов питания был иной и государственные стандарты (ГОСТ), по которым их производили, тоже. Об этом заявил Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-диетолог Александр Андреев.

"Всё дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает ТУ (технические условия производства продукта). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту", — заметил Андреев.

Врач подчеркнул, что ТУ даёт "свободу" производителю: он может уменьшать себестоимость продукции за счёт более низкокачественных компонентов, а то и опасных для здоровья добавок.

"Но и на это есть контроль — обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть", — подчеркнул диетолог.

Александр Андреев считает, что раньше пища была здоровее, но отмечает, что о вкусах не спорят.