Диетолог Андреев сравнил полезность современного и советского новогоднего стола
Сейчас пищу можно производить не по ГОСТу, а по "техническим условиям", которые изготовитель может определять сам.
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Во времена Советского Союза подход к производству продуктов питания был иной и государственные стандарты (ГОСТ), по которым их производили, тоже. Об этом заявил Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-диетолог Александр Андреев.
"Всё дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает ТУ (технические условия производства продукта). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту", — заметил Андреев.
Врач подчеркнул, что ТУ даёт "свободу" производителю: он может уменьшать себестоимость продукции за счёт более низкокачественных компонентов, а то и опасных для здоровья добавок.
"Но и на это есть контроль — обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть", — подчеркнул диетолог.
Александр Андреев считает, что раньше пища была здоровее, но отмечает, что о вкусах не спорят.
А ранее Лайф рассказывал, что аналитики Hasttings выяснили, сколько калорий съедят россияне за новогодним столом. Как отмечают эксперты, чтобы согнать салаты и бутерброды, придётся около пяти часов заниматься на велотренажёре или примерно четыре на беговой дорожке.
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