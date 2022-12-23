Эксперты предрекли будущее "Терафлю" после заявлений о его неэффективности

Спрос россиян на противопростудный препарат в форме порошка "Терафлю" не упадёт из-за заявлений американских врачей о его неэффективности. По крайней мере, в этом убеждены эксперты сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма".

"Во-первых, требование поступило в США, не в России, во-вторых, "Терафлю" — одна из часто спрашиваемых и покупаемых позиций в аптеках, и потом он прекрасно снимает симптомы и облегчает состояние. Предполагаю, что продажи и спрос будут такими же", — приводит РИА "Новости" слова одного из специалистов.

Согласно данным маркетплейса здоровья "Здравсити", спрос на "Терафлю" со вкусом лимона в ноябре 2022 года был на уровне прошлогодних показателей ноября–декабря. Так, за прошлый месяц россияне купили порядка 2,5 тысячи упаковок препарата. А в декабре этого года спрос на "Терафлю" вырос более чем в два раза. По состоянию на сегодняшний день уже было продано более 5,7 тысячи упаковок.