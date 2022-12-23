Американская пресса назвала очередную порцию обещаний итогом визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон нельзя считать успешным, поскольку ему не удалось убедить Белый дом выделить Киеву танки, боевые самолёты и высокоточные ракеты большей дальности. Об этом пишет в пятницу The New York Times.

"Триумфальный визит президента Зеленского в Вашингтон завершился лишь обещанием США поддержать Украину на миллиарды долларов", — отмечают аналитики издания.

Единственное, что Зеленскому всё-таки удалось выпросить у президента Джо Байдена, — это батарея ПВО Patriot. Но даже это, по заверениям The New York Times, уже победа. Газета рассекретила "особую тактику" украинского лидера, которую он постоянно использует на переговорах с Западом: Зеленский чередует заявления о своей "глубокой признательности" Вашингтону с хвастовством по поводу происходящего на поле боя.