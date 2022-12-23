Американская пресса назвала очередную порцию обещаний итогом визита Зеленского в США
The New York Times не сочла успешным визит президента Украины Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон нельзя считать успешным, поскольку ему не удалось убедить Белый дом выделить Киеву танки, боевые самолёты и высокоточные ракеты большей дальности. Об этом пишет в пятницу The New York Times.
"Триумфальный визит президента Зеленского в Вашингтон завершился лишь обещанием США поддержать Украину на миллиарды долларов", — отмечают аналитики издания.
Единственное, что Зеленскому всё-таки удалось выпросить у президента Джо Байдена, — это батарея ПВО Patriot. Но даже это, по заверениям The New York Times, уже победа. Газета рассекретила "особую тактику" украинского лидера, которую он постоянно использует на переговорах с Западом: Зеленский чередует заявления о своей "глубокой признательности" Вашингтону с хвастовством по поводу происходящего на поле боя.
Лайф уже рассказывал, что в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO