Жительнице Чебоксар вернули похищенную хаски в преддверии Нового года

В ведомстве рассказали, что 20 декабря хозяйка привязала питомца породы хаски возле кафе, где работала. После этого пса она больше не видела. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, и стало понятно, что собаку увела немолодая супружеская пара. В полицейском участке они пояснили, что им якобы стало жалко животное на привязи, поэтому они решили забрать его с собой. Как оказалось, после неудачной попытки уехать с чужой собакой на общественном транспорте супруги вызвали такси. Однако пёс убежал от них, пока те ждали машину.