Жительнице Чебоксар вернули похищенную хаски в преддверии Нового года
В Чебоксарах полицейские нашли и вернули хозяйке похищенную с привязи собаку
Сотрудники полиции в преддверии Нового года сделали поистине волшебный подарок жительнице Чебоксар: женщине вернули любимую собаку, которую у неё украли на днях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Управления МВД России.
Запись с камер наблюдения и допрос супружеской пары, которая украла собаку. Видео © Управление МВД России по городу Чебоксары
В ведомстве рассказали, что 20 декабря хозяйка привязала питомца породы хаски возле кафе, где работала. После этого пса она больше не видела. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, и стало понятно, что собаку увела немолодая супружеская пара. В полицейском участке они пояснили, что им якобы стало жалко животное на привязи, поэтому они решили забрать его с собой. Как оказалось, после неудачной попытки уехать с чужой собакой на общественном транспорте супруги вызвали такси. Однако пёс убежал от них, пока те ждали машину.
"В отношении пары <...> возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". На время его расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — отметили в МВД.
Ранее Лайф писал о москвичке, которая догнала укравшего у неё телефон вора, после чего избила его. По данным правоохранителей, мужчина причастен и к другим кражам.
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