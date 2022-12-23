Врач назвал сроки окончания эпидемии гриппа в России

Эпидемия гриппа в России может завершиться к февралю 2023 года. Так считает врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в этом году первая волна гриппа началась в конце октября, а это на шесть недель раньше, чем обычно. Заболеваемость росла каждую неделю и стала настоящей эпидемией. Врач указал, что обычно она длится около двух месяцев.

"В текущем сезоне эпидемия гриппа и ОРВИ продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".