Врач назвал сроки окончания эпидемии гриппа в России
Иммунолог Болибок предположил, что эпидемия гриппа закончится к февралю 2023 года
Эпидемия гриппа в России может завершиться к февралю 2023 года. Так считает врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, в этом году первая волна гриппа началась в конце октября, а это на шесть недель раньше, чем обычно. Заболеваемость росла каждую неделю и стала настоящей эпидемией. Врач указал, что обычно она длится около двух месяцев.
"В текущем сезоне эпидемия гриппа и ОРВИ продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Лайф писал о том, что грипп, бушующий в России в этом году, может сопровождаться сильным кашлем, который способен спровоцировать рвоту. Об этом рассказал терапевт Виктор Лишин.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко