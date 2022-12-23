Военного медика из Ленинградской области наградили за спасение тонущего мальчика в Тихвине

Медаль "За спасение погибающих на водах" вручили 42-летнему военному медику Артёму Иорданову, который в июле спас тонущего мальчика в Тихвине Ленинградской области. По данным газеты "Петербургский дневник", торжественное событие состоялось 22 декабря в правительстве региона. Для награждения герой специально приехал в Санкт-Петербург.

Иорданов родился в донбасском городе Первомайске. В день случившегося он гостил в Тихвине у родственников. При этом спасённым ребёнком оказался мальчик из донецкой семьи, которая перебралась в РФ в 2014 году из-за боевых действий. О герое узнали в областном управлении МЧС и пообещали наградить мужчину. В будущем Иорданов намерен вернуться к работе в зоне спецоперации на Украине, где продолжит спасать жизни.