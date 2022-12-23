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23 декабря, 15:55

МАГАТЭ заявило о готовности разместить свои миссии на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово разместить свои постоянные миссии на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской станции. Эксперты будут оказывать помощь персоналу АЭС для "поддержания высокого уровня ядерной безопасности". Об этом говорится в заявлении организации.

"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на Чернобыльской площадке, о чём на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Ранее Международное агентство по атомной энергии уже заявляло о готовности отправить своих экспертов по ядерной безопасности на все украинские АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчёркивал, что миссия на Запорожской станции "продемонстрировала жизненную важность присутствия" организации для мониторинга и технических консультаций.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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