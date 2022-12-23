МАГАТЭ заявило о готовности разместить свои миссии на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово разместить свои постоянные миссии на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской станции. Эксперты будут оказывать помощь персоналу АЭС для "поддержания высокого уровня ядерной безопасности". Об этом говорится в заявлении организации.

"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на Чернобыльской площадке, о чём на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — говорится в сообщении МАГАТЭ.