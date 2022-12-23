Путин назвал ключевую задачу предприятий ОПК

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заключается в том, чтобы обеспечить боевые части всем необходимым вооружением и в полном объёме. Об этом он сказал на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности в Туле.