Путин назвал ключевую задачу предприятий ОПК
Путин: Задача предприятий ОПК — обеспечить боевые части всем необходимым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заключается в том, чтобы обеспечить боевые части всем необходимым вооружением и в полном объёме. Об этом он сказал на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности в Туле.
"Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причём в требуемом объёме и нужного качества, в короткие сроки", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, во время рабочего визита в Тулу Путин также посетил конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Это одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России.
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LIFE / Павел Баранов