Путин посетил конструкторское бюро, где создаются системы самого современного высокоточного оружия

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Это одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии более 160 образцов вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие является мощным научно-производственным центром, создающим системы самого современного высокоточного оружия.

Путину провели экскурсию по цехам КБ приборостроения в Тульской области. Видео предоставлено пресс-службой Кремля

Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым глава государства осмотрел сборочные цеха тяжёлых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех, сообщила пресс-служба Кремля. Экскурсию высоким гостям провёл генеральный директор машиностроительного завода "Щегловский вал", который входит в структуру этого большого предприятия, Алексей Вислогузов.

В Кремле отметили, что сегодня конструкторское бюро специализируется на разработке систем вооружения тактической зоны боевых действий: комплексов ПВО, противотанковых ракетных комплексов и комплексов вооружения легкобронированной техники и танков, а также артиллерийских комплексов управляемого вооружения.

1 октября 2022 года Конструкторскому бюро приборостроения исполнилось 95 лет. В июле 2014 года предприятие было включено в санкционный список США.