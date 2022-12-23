В Петербурге "Новогодняя почта" пришла в городскую больницу

Газета "Петербургский дневник" дала старт акции "Новогодняя почта" в клинической больнице Святителя Луки. В холле учреждения под ёлкой установили ящик, куда врачи и пациенты могут положить открытку с пожеланиями и отправить её близким в любой регион страны бесплатно. По словам главного редактора газеты Кирилла Смирнова, открывавшего акцию, почтовые поздравления с Новым годом — это возрождение традиции написания праздничных открыток.

Новогодняя почта в больнице Святителя Луки. Видео © Газета "Петербургский дневник"

"Это близко и созвучно нашему менталитету, нашим согражданам, петербуржцам. Написать поздравление, передать частичку самого себя через письмо. Через электронную почту или СМС-сообщение это вряд ли возможно сделать с такой душой", — подчеркнул он.

Проект проходит второй год подряд, однако в 2022 году был изменён процесс создания открыток. Так, издание совместно с компанией "Газпром", газетой "Вечерний Санкт-Петербург" и Почтой России организовала конкурс среди учащихся художественных школ и студентов профильных вузов. В итоге было выбрано шесть лучших вариантов новогодних карточек, дизайн к которым и придумали дети.