Новак: В рамках социальной догазификации уже подано более миллиона заявок

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что россияне подали более миллиона заявок на социальную догазификацию домохозяйств. На сегодняшний день, по его словам, исполнено уже 450 тысяч договоров.

"Из них (заявок. — Прим. Лайфа) 700 тысяч договоров заключено примерно и 450 тысяч исполнено. Мы ожидаем до конца года выйти на полмиллиона таких договоров", — сказал Новак.