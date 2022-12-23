Суд выдворил из России американца, который нелегально проживал в Анапе

Анапский городской суд принял решение о выдворении из России уроженца Калифорнии Джейми Диаса, который признан виновным в нарушении визового режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ", — говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что американец въехал на территорию нашей страны в декабре 2019 года и находился в Анапе по деловой визе, срок которой истёк 28 ноября 2022 года. До выдворения мужчина будет находиться в Центре содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Краснодарскому краю.