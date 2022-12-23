Онищенко предостерёг россиян от зачатия "детей весёлого ужина" в Новый год

В новогоднюю ночь россиянам лучше воздержаться от зачатия ребёнка в состоянии алкогольного опьянения. Отметить этот праздник стоит спокойно, в кругу семьи, сообщил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире радио "Говорит Москва".

"В Священном Писании есть требование, оно преподносится не в нашей лексике типа "не бухай", а в очень эстетической манере описано, что 40 дней до того, как молодые решат завести потомство, ни он, ни она не должны принимать алкоголь", — объяснил он.

По словам Онищенко, в акушерской практике даже есть понятие "дети весёлого ужина". Кроме того, он посоветовал россиянам провести новогодние праздники исключительно с близкими и отказаться от посещения общественных мест, чтобы не заболеть гриппом. К тому же зачатие при этом заболевании негативно сказывается на здоровье ребёнка.

"Любой Новый год, который мы встречаем, есть рекомендация, что надо встречать в семье, с близкими. <...> Это требование работает параллельно на профилактику гриппа", — подчеркнул Онищенко.