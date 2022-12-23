Медведь-сладкоежка, которого выгнали с курорта за воровство еды, прошёл 150 км ради печенья

Настойчивый медведь-сладкоежка, которого ранее выгнали с итальянского горнолыжного курорта в Роккаразо за воровство печенья бискотти, прошёл 150 километров, чтобы снова полакомиться любимым угощением. О необычном инциденте сообщает Daily Mirror.

Косолапый поселился на горнолыжном курорте в декабре прошлого года и регулярно таскал с помойки местной пекарни печенье. В итоге его поймали и увезли в другой район, где вскоре отпустили на волю. Однако каково было удивление местных, когда они снова увидели мохнатого сладкоежку в Роккаразо. Настойчивый зверь шёл до курорта через леса ради того, чтобы снова заполучить любимое бискотти. Как уточняется в материале, в общей сложности дикарь преодолел около 150 километров.

Настырный медведь-сладкоежка снова разгуливает в Роккаразо. Фото © Daily Mirror

В связи с этим эксперты по дикой природе и сотрудники Минэкологии Италии намерены провести консилиум, чтобы решить судьбу сладкоежки. Специалисты не исключают, что в городе придётся установить специальные помойки, вскрыть которые будет не под силу животным.