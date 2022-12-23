Волонтёры из Ростовской области спасли в Мариуполе таксу, потерявшую хозяев из-за обстрелов

Волонтёры движения "Неравнодушные" из Ростовской области спасли в Мариуполе таксу, которая осталась без хозяев из-за обстрелов. Члены объединения занимаются в основном доставкой гуманитарной помощи местным жителям, и эта счастливая история произошла во время очередного приезда к горожанам.

"Как раз ударили первые морозы. На одной из улиц заметили короткошерстную таксу. Её била дрожь, собака была крайне истощена. Было очевидно, что она осталась совсем одна", — отметили добровольцы, предположив, что хозяева пса погибли.

Активисты попробовали пристроить собаку в добрые руки, однако в Мариуполе сделать это не получилось, так как жизнь людей там только восстанавливается. Таксу привезли в Ростов, после этого удалось выйти на петербургский приют для животных, который согласился взять пса себе. Волонтёры дали собаке кличку Мари и за свои деньги отправили её в Северную столицу на зоотакси. Билет стоил почти восемь тысяч рублей. Животного уже обследовали ветеринары, специалисты говорят, что щенок постепенно привыкает к мирной жизни, уточняет kp.ru.