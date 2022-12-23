В Москве открылась выставка работ молодых художников о российском культурном коде

В Государственном историческом музее 22 декабря открылась выставка "Россия. Горизонты" с работами молодых художников о российском культурном коде. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В экспозиции представлены произведения различного формата: живописные, дизайнерские и мультимедийные. Они отражают то, как современные художники связывают себя с национальной культурой.

"Это высказывания авторов об узнаваемых образах русского изобразительного искусства, традициях и понимании красоты в нашей стране, отобранные в рамках всероссийского конкурса. Выставка открывает зрителю свободу интерпретации результатов этих размышлений и трактовки форм", — сказано в сообщении.

Всего на конкурс, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, прислали более тысячи заявок из 50 регионов России. Для выставки отобрали работы 30 авторов. Экспозицию можно посетить до 28 февраля 2023 года.