В Москве открылась выставка работ молодых художников о российском культурном коде
В Государственном историческом музее 22 декабря открылась выставка "Россия. Горизонты" с работами молодых художников о российском культурном коде. Об этом сообщила пресс-служба музея.
В экспозиции представлены произведения различного формата: живописные, дизайнерские и мультимедийные. Они отражают то, как современные художники связывают себя с национальной культурой.
"Это высказывания авторов об узнаваемых образах русского изобразительного искусства, традициях и понимании красоты в нашей стране, отобранные в рамках всероссийского конкурса. Выставка открывает зрителю свободу интерпретации результатов этих размышлений и трактовки форм", — сказано в сообщении.
Всего на конкурс, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, прислали более тысячи заявок из 50 регионов России. Для выставки отобрали работы 30 авторов. Экспозицию можно посетить до 28 февраля 2023 года.
Ранее Лайф писал о том, что в петербургском Эрмитаже открылась выставка, посвящённая истории Ближнего и Среднего Востока, на которой представлены уникальные предметы из коллекции выдающегося учёного Николая Лихачёва.
Государственный исторический музей