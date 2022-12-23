Вышла из тени: Кэмерон Диас снова появится в кино после восьмилетнего перерыва

Американскую актрису Кэмерон Диас впервые заметили на съёмках фильма после восьмилетнего перерыва. Как сообщает Daily Mail, 50-летняя звёздная блондинка прилетела в Лондон, чтобы сняться в проекте стриминговой платформы Netflix — комедии "Снова в деле".

Диас взяла паузу в карьере ещё в 2014 году, тогда актриса объяснила, что хочет сосредоточиться на семье. К слову, два года назад звезда кинематографа впервые стала мамой. У неё и мужа, музыканта Бенджи Мэддена, родилась дочь. С тех пор актриса наслаждалась семейной идиллией вдали от камер, но, судя по всему, Диас всё-таки соскучилась по работе.