Вышла из тени: Кэмерон Диас снова появится в кино после восьмилетнего перерыва
Кэмерон Диас впервые заметили на съёмках фильма после восьмилетнего перерыва
Американскую актрису Кэмерон Диас впервые заметили на съёмках фильма после восьмилетнего перерыва. Как сообщает Daily Mail, 50-летняя звёздная блондинка прилетела в Лондон, чтобы сняться в проекте стриминговой платформы Netflix — комедии "Снова в деле".
Диас взяла паузу в карьере ещё в 2014 году, тогда актриса объяснила, что хочет сосредоточиться на семье. К слову, два года назад звезда кинематографа впервые стала мамой. У неё и мужа, музыканта Бенджи Мэддена, родилась дочь. С тех пор актриса наслаждалась семейной идиллией вдали от камер, но, судя по всему, Диас всё-таки соскучилась по работе.
Кэмерон Диас на съёмках фильма "Снова в деле". Фото © Daily Mail
Вместе с Кэмерон в киноленте "Снова в деле" также снимаются Том Брэди и Джейми Фокс. Дата выхода фильма пока держится в секрете.
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ТАСС / AP / Christopher Smith