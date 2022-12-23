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23 декабря, 14:23

Путин прибыл в Тулу, где посетит конструкторское бюро

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочей поездкой, в ходе которой посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Российского лидера сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Предприятие, на которое заедет глава государства, в том числе занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения. После этого у него запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Дюмин покажет российскому лидеру региональный ситуационный центр.

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Ранее в Кремле назвали дату неформального саммита глав стран СНГ в Петербурге. Мероприятие состоится 26–27 декабря.

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kremlin.ru

Варвара Романова

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