Путин прибыл в Тулу, где посетит конструкторское бюро

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочей поездкой, в ходе которой посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Российского лидера сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Предприятие, на которое заедет глава государства, в том числе занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения. После этого у него запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Дюмин покажет российскому лидеру региональный ситуационный центр.