В Кремле назвали дату неформального саммита глав стран СНГ в Петербурге

Неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 26–27 декабря в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"26–27 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России [Владимира Путина] пройдёт традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников СНГ", — говорится в сообщении.