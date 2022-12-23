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23 декабря, 12:59

В Кремле назвали дату неформального саммита глав стран СНГ в Петербурге

Неформальный саммит глав стран СНГ пройдёт 26–27 декабря в Петербурге

Неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 26–27 декабря в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"26–27 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе президента России [Владимира Путина] пройдёт традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников СНГ", говорится в сообщении.

Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном на саммите глав государств СНГ

Путин может встретиться с Алиевым и Пашиняном на саммите глав государств СНГ

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге появится Ассоциация президентских библиотек четырёх стран СНГ. В рамках проекта запланированы круглые столы, конференции и совещания.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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