Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без заявлений
Правительство РФ предложило упростить порядок назначения ежемесячной выплаты Героям России и Героям Труда
Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без подачи заявлений. Законопроект, упрощающий эту процедуру, подготовило правительство. Ответственные службы должны будут получить все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направить уведомления о выплатах в течение трёх рабочих дней.
"Нововведения, предложенные в законопроекте, - важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", — заявил на заседании правительства в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.
Он уточнил, что граждане, имеющие статус Героя России и Героя Труда, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры поддержки можно будет по телефону, электронной почте или через портал Госуслуг.
Ранее Лайф сообщал, что Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и надбавок. За счёт этих средств также продолжатся ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Кроме того, президент Владимир Путин поручил ввести со следующего года дополнительную выплату медработникам. Размер таких выплат, как подчеркнул глава государства, не должен зависеть от региона страны.
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