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23 декабря, 12:57

Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без заявлений

Правительство РФ предложило упростить порядок назначения ежемесячной выплаты Героям России и Героям Труда

Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без подачи заявлений. Законопроект, упрощающий эту процедуру, подготовило правительство. Ответственные службы должны будут получить все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направить уведомления о выплатах в течение трёх рабочих дней.

"Нововведения, предложенные в законопроекте, - важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", — заявил на заседании правительства в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что граждане, имеющие статус Героя России и Героя Труда, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры поддержки можно будет по телефону, электронной почте или через портал Госуслуг.

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Ранее Лайф сообщал, что Кабмин выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и надбавок. За счёт этих средств также продолжатся ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Кроме того, президент Владимир Путин поручил ввести со следующего года дополнительную выплату медработникам. Размер таких выплат, как подчеркнул глава государства, не должен зависеть от региона страны.

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Алексей Берковиц

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