Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без заявлений

Выплаты Героям России и Героям Труда будут начислять без подачи заявлений. Законопроект, упрощающий эту процедуру, подготовило правительство. Ответственные службы должны будут получить все необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направить уведомления о выплатах в течение трёх рабочих дней.

"Нововведения, предложенные в законопроекте, - важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", — заявил на заседании правительства в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что граждане, имеющие статус Героя России и Героя Труда, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами. Обратиться за назначением или заменой меры поддержки можно будет по телефону, электронной почте или через портал Госуслуг.