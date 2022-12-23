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Опубликовано 23 декабря 2022, 13:58
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Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 в ДНР

ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две артиллерийские системы М777 на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США", — отметил Конашенков.

Кроме того, две боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населённых пунктов ДНР, были уничтожены в районе Константиновки.

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Ранее Лайф сообщал, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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