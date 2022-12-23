Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 в ДНР

ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две артиллерийские системы М777 на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США", — отметил Конашенков.

Кроме того, две боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населённых пунктов ДНР, были уничтожены в районе Константиновки.