Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 в ДНР
ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две артиллерийские системы М777 на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США", — отметил Конашенков.
Кроме того, две боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населённых пунктов ДНР, были уничтожены в районе Константиновки.
Ранее Лайф сообщал, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ