В Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Невское и Новолюбовка Луганской Народной Республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника", — сказал он.

Конашенков уточнил, что кроме бойцов ВСУ российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа.