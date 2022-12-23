На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ
В Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Невское и Новолюбовка Луганской Народной Республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника", — сказал он.
Конашенков уточнил, что кроме бойцов ВСУ российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа.
Ранее Лайф писал о том, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 30 бойцов Вооружённых сил Украины в Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ