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23 декабря, 13:53

На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 40 военных ВСУ

В Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Невское и Новолюбовка Луганской Народной Республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника", — сказал он.

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Конашенков уточнил, что кроме бойцов ВСУ российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее Лайф писал о том, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 30 бойцов Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

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