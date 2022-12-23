В ДНР уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами
Российские войска за минувшие сутки уничтожили два склада Вооружённых сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новоселидовка уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Помимо живой силы российские военные также уничтожили две украинские боевые машины пехоты и четыре автомобиля, рассказали в Минобороны.
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