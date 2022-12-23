В ДНР уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами

Российские войска за минувшие сутки уничтожили два склада Вооружённых сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новоселидовка уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.