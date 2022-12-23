ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 декабря 2022, 13:49

В ДНР уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами

Российские войска за минувшие сутки уничтожили два склада Вооружённых сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новоселидовка уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Военные РФ уничтожили до 45 украинских бойцов на Южно-Донецком направлении
Военные РФ уничтожили до 45 украинских бойцов на Южно-Донецком направлении

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Помимо живой силы российские военные также уничтожили две украинские боевые машины пехоты и четыре автомобиля, рассказали в Минобороны.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar