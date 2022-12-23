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Опубликовано 23 декабря 2022, 13:41

Российские войска уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 30 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое уничтожено более 30 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо живой силы российские военные также уничтожили две украинские боевые машины пехоты и четыре автомобиля, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу снова посетил зону спецоперации. В ходе визита он проинспектировал подразделения ВС РФ, заслушал доклады командиров и проверил условия размещения личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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